Нічний обстріл Запоріжжя: семеро людей отримали поранення, серед них підліток
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя поранено сім людей, включаючи 14-річного хлопчика. Ворожі війська завдали удару по житловій забудові та промисловому підприємству, спричинивши значні руйнування приватних будинків.
Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя поранено сім людей. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Ворожі війська завдали удару по житловій забудові та території одного з промислових підприємств, спричинивши значні руйнування приватних будинків.
Серед постраждалих - четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик. Наразі рятувальники та комунальні служби працюють на місцях влучань, ліквідуючи наслідки обстрілу.
Вибух у Запорізькій області: повідомив голова ОВА Іван Федоров25.09.24, 22:59 • 31767 переглядiв