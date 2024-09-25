Вибух у Запорізькій області: повідомив голова ОВА Іван Федоров
Київ • УНН
У Запорізькій області стався вибух, про що повідомив голова ОВА Іван Федоров. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про можливі пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.
У Запорізькій області прогримів вибух. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Вибух у Запорізькій області
Додамо
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали щодо пусків КАБ ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.
Ситуація на Запоріжжі: ворог завдав щонайменше 14 авіаударів24.09.24, 09:49 • 16091 перегляд