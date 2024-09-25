Взрыв в Запорожской области: сообщил глава ОВА Иван Федоров
Киев • УНН
В Запорожской области произошел взрыв, о чем сообщил глава ОВА Иван Федоров. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о возможных пусках КАБ вражеской тактической авиацией на Запорожье.
В Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Взрыв в Запорожской области
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Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о пусках КАБ вражеской тактической авиацией на Запорожье.
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