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Ситуация в Запорожье: враг нанес по меньшей мере 14 авиаударов

Ситуация в Запорожье: враг нанес по меньшей мере 14 авиаударов

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 06:49  •  11407 просмотра

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Ночью российские войска совершили 14 авиаударов по Запорожью и окрестностям. В результате атак погиб 1 человек, 7 ранены, среди них 15-летний ребенок. Удары нанесены по Коммунарскому и Шевченковскому районам.

российские войска нанесли не менее 14 авиаударов по Запорожью и его окрестностям, в результате чего погиб один человек и семеро пострадали, среди них 15-летний ребенок. Об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Вчера враг снова начал обстреливать Запорожье. Начал обстрел примерно с 21:00 из населенного пункта Камышеваха, которое в 15 км от Запорожья. По меньшей мере 8 авиаударов рф нанесла по Камышевахе, последствия оцениваем

- рассказал Федоров.

Далее враг начал обстреливать сам город Запорожье.

Примерно с 23:00 враг начал обстреливать областной центр Запорожья - нанес 6 авиационных ударов. Есть 2 эпицентра попаданий - это Коммунарский и Шевченковский районы. Пострадало 7 человек, к сожалению один человек погиб

- сказал председатель Запорожской ОГА.

Федоров отметил, что сейчас 4 человека находится в больнице, среди них 15-летний ребенок.

Напомним 

Оккупанты нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам Запорожья за минувшие сутки.

В Запорожье количество пострадавших от вражеского обстрела возросло до 2223 сентября 2024, 17:20 • 18089 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье