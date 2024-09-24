Ситуация в Запорожье: враг нанес по меньшей мере 14 авиаударов
Киев • УНН
Ночью российские войска совершили 14 авиаударов по Запорожью и окрестностям. В результате атак погиб 1 человек, 7 ранены, среди них 15-летний ребенок. Удары нанесены по Коммунарскому и Шевченковскому районам.
российские войска нанесли не менее 14 авиаударов по Запорожью и его окрестностям, в результате чего погиб один человек и семеро пострадали, среди них 15-летний ребенок. Об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Вчера враг снова начал обстреливать Запорожье. Начал обстрел примерно с 21:00 из населенного пункта Камышеваха, которое в 15 км от Запорожья. По меньшей мере 8 авиаударов рф нанесла по Камышевахе, последствия оцениваем
Далее враг начал обстреливать сам город Запорожье.
Примерно с 23:00 враг начал обстреливать областной центр Запорожья - нанес 6 авиационных ударов. Есть 2 эпицентра попаданий - это Коммунарский и Шевченковский районы. Пострадало 7 человек, к сожалению один человек погиб
Федоров отметил, что сейчас 4 человека находится в больнице, среди них 15-летний ребенок.
Напомним
Оккупанты нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам Запорожья за минувшие сутки.
В Запорожье количество пострадавших от вражеского обстрела возросло до 2223 сентября 2024, 17:20 • 18089 просмотров