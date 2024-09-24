Через атаки рф на Запоріжжя одна людина загинула, 6 поранено, у тому числі двоє підлітків
Київ • УНН
Внаслідок російських атак по Запоріжжю 1 людина загинула, 6 поранені, серед них двоє підлітків. Окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах області, використовуючи ракети, авіацію, БпЛА та артилерію.
Внаслідок атак російських військ на Запоріжжя 1 людина загинула, 6 поранені, серед них двоє підлітків. Окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах області за минулу добу. Про це повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
1 чоловік загинув та ще 6 людей, серед яких 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець, поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю
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Зі слів Федорова, упродовж доби окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах Запорізької області.
"Ворог завдав 3 ракетні удари по Запоріжжю та Ростущому. Війська рф здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі та Левадному", - повідомив голова ОВА.
З його сдів, 175 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. 6 обстрілів РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботине. 122 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 314 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Окупанти вдруге за день вдарили по Запоріжжю: загинула людина24.09.24, 00:16 • 21046 переглядiв