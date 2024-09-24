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Окупанти вдруге за день вдарили по Запоріжжю: загинула людина

Окупанти вдруге за день вдарили по Запоріжжю: загинула людина

Київ • УНН

 • 21046 перегляди

Окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури та житловій забудові в Запоріжжі. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені, зруйновано щонайменше два приватні будинки.

російські війська 23 вересня пізно увечері повторно вдарили по Запоріжжю та вбили людину. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Також повідомляється, росіяни ударили і по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки.

Всі оперативні служби міста й області працюють на місцях і надають допомогу.

Нагадаємо

російські війська у понеділок завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі, поранені двоє людей.

Ввечері 22 вересня росіяни завдали ударів по Запоріжжю, постраждало 16 людей, четверо госпіталізовані. Пошкоджено 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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