Оккупанты второй раз за день ударили по Запорожью: погиб человек

российские войска 23 сентября поздно вечером повторно ударили по Запорожью и убили человека. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно потушили. Предварительно, без пострадавших, - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, россияне ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома.

Все оперативные службы города и области работают на местах и оказывают помощь.

Напомним

российские войска в понедельник нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье, ранены два человека.

Вечером 22 сентября россияне нанесли удары по Запорожью, пострадали 16 человек, четверо госпитализированы. Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество.