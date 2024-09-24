Оккупанты второй раз за день ударили по Запорожью: погиб человек
Киев • УНН
Оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры и жилой застройке в Запорожье. Предварительно, один человек погиб, двое ранены, разрушены по меньшей мере два частных дома.
российские войска 23 сентября поздно вечером повторно ударили по Запорожью и убили человека. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Загорелся пожар, который оперативно потушили. Предварительно, без пострадавших,
Детали
Также сообщается, россияне ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома.
Все оперативные службы города и области работают на местах и оказывают помощь.
Напомним
российские войска в понедельник нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье, ранены два человека.
Вечером 22 сентября россияне нанесли удары по Запорожью, пострадали 16 человек, четверо госпитализированы. Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество.