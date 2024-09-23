Війська рф вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя: двоє людей поранені
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Зафіксовано щонайменше 2 влучання, одне з яких по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо, поранено 2 людини.
Вдень, 23 вересня, російські війська вчергове атакували Запоріжжя. У місті зафіксували щонайменше 2 влучання, внаслідок яких поранено декількох людей. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За словами, один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Попередньо, ніхто не постраждав.
росіяни знову поцілили в наших людей. Другий удар завдано по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранено. Служби вже працюють на місцях
У Запоріжжі пролунали вибухи23.09.24, 17:10 • 16312 переглядiв