Війська рф вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя: двоє людей поранені

Вдень, 23 вересня, російські війська вчергове атакували Запоріжжя. У місті зафіксували щонайменше 2 влучання, внаслідок яких поранено декількох людей. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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За словами, один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Попередньо, ніхто не постраждав.

росіяни знову поцілили в наших людей. Другий удар завдано по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранено. Служби вже працюють на місцях