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Війська рф вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя: двоє людей поранені

Війська рф вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя: двоє людей поранені

Київ • УНН

 • 32149 перегляди

Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Зафіксовано щонайменше 2 влучання, одне з яких по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо, поранено 2 людини.

Вдень, 23 вересня, російські війська вчергове атакували Запоріжжя. У місті зафіксували щонайменше 2 влучання, внаслідок яких поранено декількох людей. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами, один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Попередньо, ніхто не постраждав.

росіяни знову поцілили в наших людей.  Другий удар завдано по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранено. Служби вже працюють на місцях

- заявив голова Запорізької ОВА. 

У Запоріжжі пролунали вибухи23.09.24, 17:10 • 16312 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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