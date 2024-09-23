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У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі пролунали вибухи

Київ • УНН

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У Запоріжжі та області зафіксовано вибухи. Місцева влада закликає жителів перебувати в безпечних місцях. Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації в Азовському морі.

У Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомила секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко, передає УНН.

"Звуки вибухів! Перебувайте в безпечних місцях!" - повідомила Харченко.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив про вибухи в області.

"Вибух у Запорізькій області", - додав Федоров.

Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів", - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
azovske-moreАзовське море
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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