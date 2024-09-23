У Запоріжжі пролунали вибухи
Київ • УНН
У Запоріжжі та області зафіксовано вибухи. Місцева влада закликає жителів перебувати в безпечних місцях. Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації в Азовському морі.
У Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомила секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко, передає УНН.
"Звуки вибухів! Перебувайте в безпечних місцях!" - повідомила Харченко.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив про вибухи в області.
"Вибух у Запорізькій області", - додав Федоров.
Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів", - йдеться у повідомленні.