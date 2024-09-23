Войска рф ударили по критической инфраструктуре Запорожья: два человека ранены

Днем, 23 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Запорожье. В городе зафиксировали по меньшей мере 2 попадания, в результате которых ранены несколько человек. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

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По словам, один из ударов пришелся по открытой местности в Запорожском районе. Предварительно, никто не пострадал.

россияне снова попали в наших людей. Второй удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Предварительно, 2 человека ранены. Службы уже работают на местах - заявил председатель Запорожской ОГА.

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