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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф ударили по критической инфраструктуре Запорожья: два человека ранены

Войска рф ударили по критической инфраструктуре Запорожья: два человека ранены

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 15:48  •  10230 просмотра

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Российские войска нанесли удар по Запорожью. Зафиксировано по меньшей мере 2 попадания, одно из которых по объекту критической инфраструктуры. Предварительно, ранены 2 человека.

Днем, 23 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Запорожье. В городе зафиксировали по меньшей мере 2 попадания, в результате которых ранены несколько человек. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам, один из ударов пришелся по открытой местности в Запорожском районе. Предварительно, никто не пострадал.

россияне снова попали в наших людей.  Второй удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Предварительно, 2 человека ранены. Службы уже работают на местах

- заявил председатель Запорожской ОГА. 

В Запорожье прогремели взрывы23 сентября 2024, 14:10 • 11078 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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ivan-fedorov-politykИван Федоров
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