Войска рф ударили по критической инфраструктуре Запорожья: два человека ранены
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Запорожью. Зафиксировано по меньшей мере 2 попадания, одно из которых по объекту критической инфраструктуры. Предварительно, ранены 2 человека.
Днем, 23 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Запорожье. В городе зафиксировали по меньшей мере 2 попадания, в результате которых ранены несколько человек. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам, один из ударов пришелся по открытой местности в Запорожском районе. Предварительно, никто не пострадал.
россияне снова попали в наших людей. Второй удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Предварительно, 2 человека ранены. Службы уже работают на местах
В Запорожье прогремели взрывы23 сентября 2024, 14:10 • 11078 просмотров