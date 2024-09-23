Уже 16 постраждалих внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя постраждало 16 людей, четверо госпіталізовані. Пошкоджено 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно.
Внаслідок нічної атаки російських військ на Запоріжжя постраждало 16 людей, четверо госпіталізовані, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
16 людей постраждали внаслідок атаки росіян по середмістю Запоріжжя. Четверо з них - госпіталізовані. Така уточнена інформація на цей час. У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома
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З його слів, пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки.
"Ворог атакував вночі - завдав щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Наразі на місцях влучань продовжують роботу рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розгорнуті Пункти незламності, де всі, хто потребує, можуть отримати інформацію і допомогу", - вказав Федоров.
росіяни атакували Запоріжжя: поранення дістали 5 людей23.09.24, 00:56 • 20918 переглядiв