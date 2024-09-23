Уже 16 пострадавших в результате ночной атаки россиян на Запорожье
Киев • УНН
В результате ночной атаки россиян на Запорожье пострадали 16 человек, четверо госпитализированы. Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество и инфраструктура.
В результате ночной атаки российских войск на Запорожье пострадали 16 человек, четверо госпитализированы, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
16 человек пострадали в результате атаки россиян по центру Запорожья. Четверо из них - госпитализированы. Такова уточненная информация на данный момент. В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Другие пострадавшие лечатся дома
Детали
По его словам, повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество, автомобили, гаражи и частные дома.
"Враг атаковал ночью - нанес не менее семи авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району. Сейчас на местах попаданий продолжают работу спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернуты Пункты несокрушимости, где все нуждающиеся могут получить информацию и помощь", - указал Федоров.
россияне атаковали Запорожье: ранения получили 5 человек23.09.24, 00:56 • 20909 просмотров