россияне атаковали Запорожье: ранения получили 5 человек
Киев • УНН
Вечером 22 сентября россияне нанесли 6 ударов по Запорожью, ранив 5 человек. Частично разрушены здания, повреждены окружающие дома, возник пожар.
Вечером 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили 5 человек. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
В результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Поднялся пожар. На месте работают спасатели,
Он также отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Также полиция Запорожской области сообщила, что враг нанес 6 ударов, предварительно, управляемыми авиабомбами по территории областного центра и района.
По данным правоохранителей, вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры. Одну пострадавшую женщину деблокировали из поврежденного дома.
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