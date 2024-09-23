росіяни атакували Запоріжжя: поранення дістали 5 людей
Київ • УНН
Ввечері 22 вересня росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю, поранивши 5 людей. Частково зруйновані будівлі, пошкоджені навколишні будинки, виникла пожежа.
Ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 5 людей. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники,
Він також зазначив, що постраждалим надається вся необхідна допомога.
Також поліція Запорізької області повідомила, що ворог завдав 6 ударів, попередньо, керованими авіабомбами по території обласного центру та району.
За даними правоохоронців, ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Одну постраждалу жінку деблокували з пошкодженого будинку.
росіяни вдарили по Краматорську: поранено 5 людей, серед них 16-річна дівчина22.09.24, 20:08 • 33343 перегляди