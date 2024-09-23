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росіяни атакували Запоріжжя: поранення дістали 5 людей

Київ • УНН

 • 20918 перегляди

Ввечері 22 вересня росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю, поранивши 5 людей. Частково зруйновані будівлі, пошкоджені навколишні будинки, виникла пожежа.

Ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 5 людей. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники,

- йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що постраждалим надається вся необхідна допомога.

Також поліція Запорізької області повідомила, що ворог завдав 6 ударів, попередньо, керованими авіабомбами по території обласного центру та району.

За даними правоохоронців, ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Одну постраждалу жінку деблокували з пошкодженого будинку.

росіяни вдарили по Краматорську: поранено 5 людей, серед них 16-річна дівчина22.09.24, 20:08 • 33343 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
kramatorskКраматорськ
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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