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росіяни вдарили по Краматорську: поранено 5 людей, серед них 16-річна дівчина

росіяни вдарили по Краматорську: поранено 5 людей, серед них 16-річна дівчина

Київ • УНН

 • 33343 перегляди

Російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині, поранивши 5 людей, включаючи 16-річну дівчину у важкому стані. Пошкоджено 4 будинки та 2 автомобілі, голова ОВА закликає до евакуації.

У неділю, 22 вересня, російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранення отримало 5 людей. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

5 людей поранено внаслідок обстрілу Краматорська. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані

- розповів Філашкін. 

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені 4 будинки та 2 автомобілі. 

Голова ОВА закликав місцевих евакуюватись до більш безпечних регіонів України. 

Нагадаємо

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