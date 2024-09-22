росіяни вдарили по Краматорську: поранено 5 людей, серед них 16-річна дівчина
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині, поранивши 5 людей, включаючи 16-річну дівчину у важкому стані. Пошкоджено 4 будинки та 2 автомобілі, голова ОВА закликає до евакуації.
У неділю, 22 вересня, російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранення отримало 5 людей. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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5 людей поранено внаслідок обстрілу Краматорська. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені 4 будинки та 2 автомобілі.
Голова ОВА закликав місцевих евакуюватись до більш безпечних регіонів України.
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