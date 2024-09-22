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На Донеччині ворог обстріляв шахту: двоє працівників згинули

На Донеччині ворог обстріляв шахту: двоє працівників згинули

Київ • УНН

 • 21554 перегляди

Ворог завдав удару по території шахти в Донецькій області, спричинивши пожежу.

Ворог завдав в удару по території шахти в Донецькій області. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міненерго.

"Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли", - повідомили у міністерстві.

Як уточнили у відомстві, на момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано.

Водночас, в результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні.

російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донеччини22.09.24, 08:41 • 29784 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України

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