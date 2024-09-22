На Донеччині ворог обстріляв шахту: двоє працівників згинули
Київ • УНН
Ворог завдав удару по території шахти в Донецькій області, спричинивши пожежу.
Ворог завдав в удару по території шахти в Донецькій області. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міненерго.
"Через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли", - повідомили у міністерстві.
Як уточнили у відомстві, на момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх було виведено на поверхню. Пожежу ліквідовано.
Водночас, в результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні.
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