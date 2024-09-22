В Донецкой области враг обстрелял шахту: двое работников погибли

Враг нанес в удар по территории шахты в Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минэнерго.

«Из-за обстрела территории шахты возник пожар, продукты горения в шахту не попадали», - сообщили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, на момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность. Пожар ликвидирован.

В то же время, в результате обследования зданий обнаружены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

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