В Донецкой области враг обстрелял шахту: двое работников погибли

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Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
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Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
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Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  154611 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

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Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  156823 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

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АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  144362 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

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Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
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Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
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Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
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19 сентября 2024, 12:09  •  221115 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области враг обстрелял шахту: двое работников погибли

В Донецкой области враг обстрелял шахту: двое работников погибли

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 10:01  •  7488 просмотра

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Враг нанес удар по территории шахты в Донецкой области, вызвав пожар.

Враг нанес в удар по территории шахты в Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минэнерго.

«Из-за обстрела территории шахты возник пожар, продукты горения в шахту не попадали», - сообщили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, на момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность. Пожар ликвидирован.

В то же время, в результате обследования зданий обнаружены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донеччини22 сентября 2024, 05:41 • 16196 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
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