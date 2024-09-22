россияне ударили по Краматорску: ранены 5 человек, среди них 16-летняя девушка

В воскресенье, 22 сентября, российские войска ударили по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили 5 человек. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

5 человек ранены в результате обстрела Краматорска. Город попал под вражеский огонь сегодня вечером. Среди раненых - 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии - рассказал Филашкин.

По его словам, в результате вражеского обстрела в городе повреждены 4 дома и 2 автомобиля.

Глава ОВА призвал местных эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним,

В Минэнерго заявили, что рф нанесла удар по территории шахты в Донецкой области, вызвав пожар. В результате атаки погибли две женщины.