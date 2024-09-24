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Из-за атак рф на Запорожье один человек погиб, 6 ранены, в том числе двое подростков

Из-за атак рф на Запорожье один человек погиб, 6 ранены, в том числе двое подростков

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 06:05  •  12643 просмотра

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В результате российских атак по Запорожью 1 человек погиб, 6 ранены, среди них двое подростков. Оккупанты нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам области, используя ракеты, авиацию, БпЛА и артиллерию.

В результате атак российских войск на Запорожье 1 человек погиб, 6 ранены, среди них двое подростков. Оккупанты нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам области за минувшие сутки. Об этом сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

1 человек погиб и еще 6 человек, среди которых 13-летняя девочка и 15-летний парень, ранены в результате российских атак по Запорожью

- сообщил Федоров.

Детали

По словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области.

"Враг нанес 3 ракетных удара по Запорожью и Ростущому. Войска рф осуществили 15 авиационных ударов по Запорожью, Кушугуму, Камышевахе и Левадному", - сообщил глава ОВА.

По его данным, 175 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное. 6 обстрелов РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку и Работино. 122 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 314 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Оккупанты второй раз за день ударили по Запорожью: погиб человек23 сентября 2024, 21:16 • 18264 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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