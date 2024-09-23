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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Запорожье количество пострадавших от вражеского обстрела возросло до 22

В Запорожье количество пострадавших от вражеского обстрела возросло до 22

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 17:20  •  4864 просмотра

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В результате российского обстрела Запорожья пострадали 22 человека, среди них двое детей. Спасатели спасли 27 жителей, две женщины остаются в больнице в состоянии средней тяжести.

В Запорожье количество пострадавших в результате обстрела возросло до 22, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, среди травмированных 13 женщин, 7 мужчин и двое детей.

"Спасены 27 жителей города. В больнице остаются две женщины, медики оценивают их состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.

В течение дня спасатели вместе с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей домов.

Напомним

По данным следствия, 22 сентября около 23:00 враг нанес три авиационных удара по Запорожью и четыре - по территории Запорожского района.

Как указано, подверглись разрушениям многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура областного центра. Уничтожены автомобили местных жителей. Повреждены дома частного сектора в одном из сел Запорожского района.

Информация о пострадавших уточняется.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Количество пострадавших от ночного удара рф по Запорожью возросло до 2123 сентября 2024, 10:00 • 12568 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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