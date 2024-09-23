В Запорожье количество пострадавших от вражеского обстрела возросло до 22
Киев • УНН
В результате российского обстрела Запорожья пострадали 22 человека, среди них двое детей. Спасатели спасли 27 жителей, две женщины остаются в больнице в состоянии средней тяжести.
В Запорожье количество пострадавших в результате обстрела возросло до 22, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, среди травмированных 13 женщин, 7 мужчин и двое детей.
"Спасены 27 жителей города. В больнице остаются две женщины, медики оценивают их состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.
В течение дня спасатели вместе с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей домов.
Напомним
По данным следствия, 22 сентября около 23:00 враг нанес три авиационных удара по Запорожью и четыре - по территории Запорожского района.
Как указано, подверглись разрушениям многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура областного центра. Уничтожены автомобили местных жителей. Повреждены дома частного сектора в одном из сел Запорожского района.
Информация о пострадавших уточняется.
Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Количество пострадавших от ночного удара рф по Запорожью возросло до 2123 сентября 2024, 10:00 • 12568 просмотров