В Запорожье количество пострадавших от вражеского обстрела возросло до 22

В Запорожье количество пострадавших в результате обстрела возросло до 22, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, среди травмированных 13 женщин, 7 мужчин и двое детей.

"Спасены 27 жителей города. В больнице остаются две женщины, медики оценивают их состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.

В течение дня спасатели вместе с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей домов.

Напомним

По данным следствия, 22 сентября около 23:00 враг нанес три авиационных удара по Запорожью и четыре - по территории Запорожского района.

Как указано, подверглись разрушениям многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура областного центра. Уничтожены автомобили местных жителей. Повреждены дома частного сектора в одном из сел Запорожского района.

Информация о пострадавших уточняется.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Количество пострадавших от ночного удара рф по Запорожью возросло до 21