Количество пострадавших от ночного удара рф по Запорожью возросло до 21

В результате ночной атаки российских войск на Запорожье пострадал 21 человек. Две женщины остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В больнице остаются 94-летняя и 23-летняя женщины. У них минно-взрывные травмы. Количество пострадавших в результате ночного удара по Запорожью возросло до 21. За медицинской помощью после ночной атаки россиян обратилась тринадцать женщин и восемь мужчин. После осмотра и оказания первой помощи большинство травмированных продолжат лечиться дома