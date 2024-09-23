Количество пострадавших от ночного удара рф по Запорожью возросло до 21
Киев • УНН
В результате ночной атаки россиян по Запорожью пострадал 21 человек. Две женщины с минно-взрывными травмами остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.
В результате ночной атаки российских войск на Запорожье пострадал 21 человек. Две женщины остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
В больнице остаются 94-летняя и 23-летняя женщины. У них минно-взрывные травмы. Количество пострадавших в результате ночного удара по Запорожью возросло до 21. За медицинской помощью после ночной атаки россиян обратилась тринадцать женщин и восемь мужчин. После осмотра и оказания первой помощи большинство травмированных продолжат лечиться дома
С его слов, сейчас в больнице остаются две женщины - медики оценивают их состояние как средней тяжести и дают благоприятные прогнозы к выздоровлению.
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