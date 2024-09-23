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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9546 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118178 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от ночного удара рф по Запорожью возросло до 21

Количество пострадавших от ночного удара рф по Запорожью возросло до 21

Киев  •  УНН

 • 15125 просмотра

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В результате ночной атаки россиян по Запорожью пострадал 21 человек. Две женщины с минно-взрывными травмами остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.

В результате ночной атаки российских войск на Запорожье пострадал 21 человек. Две женщины остаются в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В больнице остаются 94-летняя и 23-летняя женщины. У них минно-взрывные травмы. Количество пострадавших в результате ночного удара по Запорожью возросло до 21. За медицинской помощью после ночной атаки россиян обратилась тринадцать женщин и восемь мужчин. После осмотра и оказания первой помощи большинство травмированных продолжат лечиться дома

- написал Федоров.

С его слов, сейчас в больнице остаются две женщины - медики оценивают их состояние как средней тяжести и дают благоприятные прогнозы к выздоровлению.

17 человек пострадали в результате авиаударов рф по Запорожью и пригороду: показали последствия23.09.2024, 10:57 • 45682 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье

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