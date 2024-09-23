Кількість постраждалих від нічного удару рф по Запоріжжю зросла до 21
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки росіян по Запоріжжю постраждала 21 людина. Дві жінки з мінно-вибуховими травмами залишаються в лікарні, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.
Внаслідок нічної атаки російських військ на Запоріжжя постраждала 21 людина. Дві жінки залишаються в лікарні, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
У лікарні залишаються 94-річна та 23-річна жінки. У них мінно-вибухові травми. Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до 21. За медичною допомогою після нічної атаки росіян звернулася тринадцять жінок та вісім чоловіків. Після огляду та надання першої допомоги більшість травмованих продовжать лікуватися вдома
З його слів, наразі в лікарні залишаються дві жінки - медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості і дають сприятливі прогнози до одужання.
17 людей постраждали внаслідок авіаударів рф по Запоріжжю та передмістю: показали наслідки23.09.24, 10:57 • 45694 перегляди