17 людей постраждали внаслідок авіаударів рф по Запоріжжю та передмістю: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ворожих авіаударів по Запоріжжю та передмістю постраждало 17 людей, серед них 15-річний хлопець. Зруйновано багатоповерхівки, пошкоджено приватні будинки та автомобілі.
Уже 17 людей постраждали внаслідок ворожих авіаударів по Запоріжжю та передмістю, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, показавши наслідки, пише УНН.
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За даними слідства, 22 вересня близько 23:00 ворог завдав три авіаційні удари по Запоріжжю та чотири - по території Запорізького району.
"Постраждало 17 людей, серед них 15-річний хлопець", - повідомили у прокуратурі.
Як вказано, зазнали руйнувань багатоповерхові будинки та інша цивільна інфраструктура обласного центру. Знищено автомобілі місцевих жителів. Пошкоджено будинки приватного сектору в одному із сіл Запорізького району.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Уже 16 постраждалих внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя23.09.24, 08:31 • 15458 переглядiв