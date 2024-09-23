17 человек пострадали в результате авиаударов рф по Запорожью и пригороду: показали последствия
Киев • УНН
В результате вражеских авиаударов по Запорожью и пригороду пострадали 17 человек, среди них 15-летний парень. Разрушены многоэтажки, повреждены частные дома и автомобили.
Уже 17 человек пострадали в результате вражеских авиаударов по Запорожью и пригороду, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 22 сентября около 23:00 враг нанес три авиационных удара по Запорожью и четыре - по территории Запорожского района.
"Пострадало 17 человек, среди них 15-летний парень", - сообщили в прокуратуре.
Как указано, подверглись разрушениям многоэтажные дома и другая гражданская инфраструктура областного центра. Уничтожены автомобили местных жителей. Повреждены дома частного сектора в одном из сел Запорожского района.
Информация о пострадавших уточняется.
Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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