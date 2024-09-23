У Запоріжжі кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла до 22
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя постраждали 22 людини, серед них двоє дітей. Рятувальники врятували 27 мешканців, дві жінки залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості.
У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 22, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, серед травмованих 13 жінок, 7 чоловіків та двоє дітей.
"Врятовано 27 мешканців міста. У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Впродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.
Нагадаємо
За даними слідства, 22 вересня близько 23:00 ворог завдав три авіаційні удари по Запоріжжю та чотири - по території Запорізького району.
Як вказано, зазнали руйнувань багатоповерхові будинки та інша цивільна інфраструктура обласного центру. Знищено автомобілі місцевих жителів. Пошкоджено будинки приватного сектору в одному із сіл Запорізького району.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Кількість постраждалих від нічного удару рф по Запоріжжю зросла до 2123.09.24, 13:00 • 15132 перегляди