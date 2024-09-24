Ситуація на Запоріжжі: ворог завдав щонайменше 14 авіаударів
Київ • УНН
Вночі російські війська здійснили 14 авіаударів по Запоріжжю та околицях. Внаслідок атак загинула 1 людина, 7 поранено, серед них 15-річна дитина. Удари завдано по Комунарському та Шевченківському районах.
російські війська завдали щонайменше 14 авіаударів по Запоріжжю та його околицях, внаслідок чого загинула одна людина і семеро постраждали, серед них 15-річна дитина. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Вчора ворог знову почав обстрілювати Запоріжжя. Почав обстріл приблизно з 21:00 з населеного пункту Комишуваха, яке за 15 км від Запоріжжя. Щонайменше 8 авіаударів рф завдала по Комишувасі, наслідки оцінюємо
Далі ворог почав обстрілювати саме місто Запоріжжя.
Приблизно з 23:00 ворог почав обстрілювати обласний центр Запоріжжя — завдав 6 авіаційних ударів. Є 2 епіцентри влучань — це Комунарський та Шевченківський райони. Постраждало 7 людей, на жаль одна людина загинула
Федоров зазначив, що зараз 4 людини перебуває в лікарні, серед них 15-річна дитина.
Нагадаємо
Окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах Запоріжжя за минулу добу.
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