Ситуація на Запоріжжі: ворог завдав щонайменше 14 авіаударів

російські війська завдали щонайменше 14 авіаударів по Запоріжжю та його околицях, внаслідок чого загинула одна людина і семеро постраждали, серед них 15-річна дитина. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вчора ворог знову почав обстрілювати Запоріжжя. Почав обстріл приблизно з 21:00 з населеного пункту Комишуваха, яке за 15 км від Запоріжжя. Щонайменше 8 авіаударів рф завдала по Комишувасі, наслідки оцінюємо

Далі ворог почав обстрілювати саме місто Запоріжжя.

Приблизно з 23:00 ворог почав обстрілювати обласний центр Запоріжжя — завдав 6 авіаційних ударів. Є 2 епіцентри влучань — це Комунарський та Шевченківський райони. Постраждало 7 людей, на жаль одна людина загинула