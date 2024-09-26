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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночной обстрел Запорожья: семь человек получили ранения, среди них подросток

Ночной обстрел Запорожья: семь человек получили ранения, среди них подросток

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 03:40  •  1255 просмотра

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В результате ночного обстрела Запорожья ранены семь человек, включая 14-летнего мальчика. Вражеские войска нанесли удар по жилой застройке и промышленному предприятию, вызвав значительные разрушения частных домов.

В результате ночного обстрела Запорожья ранены семь человек. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вражеские войска нанесли удар по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий, вызвав значительные разрушения частных домов.

Среди пострадавших - четверо женщин, двое мужчин и 14-летний мальчик. Сейчас спасатели и коммунальные службы работают на местах попаданий, ликвидируя последствия обстрела.

Взрыв в Запорожской области: сообщил глава ОВА Иван Федоров25 сентября 2024, 19:59 • 12543 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье