Ночной обстрел Запорожья: семь человек получили ранения, среди них подросток
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Запорожья ранены семь человек, включая 14-летнего мальчика. Вражеские войска нанесли удар по жилой застройке и промышленному предприятию, вызвав значительные разрушения частных домов.
В результате ночного обстрела Запорожья ранены семь человек. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Вражеские войска нанесли удар по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий, вызвав значительные разрушения частных домов.
Среди пострадавших - четверо женщин, двое мужчин и 14-летний мальчик. Сейчас спасатели и коммунальные службы работают на местах попаданий, ликвидируя последствия обстрела.
Взрыв в Запорожской области: сообщил глава ОВА Иван Федоров25 сентября 2024, 19:59 • 12543 просмотра