Ночной обстрел Запорожья: семь человек получили ранения, среди них подросток

В результате ночного обстрела Запорожья ранены семь человек. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вражеские войска нанесли удар по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий, вызвав значительные разрушения частных домов.

Среди пострадавших - четверо женщин, двое мужчин и 14-летний мальчик. Сейчас спасатели и коммунальные службы работают на местах попаданий, ликвидируя последствия обстрела.

Взрыв в Запорожской области: сообщил глава ОВА Иван Федоров