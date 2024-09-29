В Запорожье из-за массированной атаки изменено движение поездов

В Запорожье из-за утренней массированной атаки изменено движение поездов на станциях. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Из-за массированной атаки и повреждения изменено движение поездов на станциях Запорожья. Следите за обновлениями "Укрзализныци", - написал он.

Напомним

Утром российские войска совершили массированную атаку на Запорожье, попав по жилой застройке. Предварительно сообщается о пяти раненых, пожаре и частично разрушенном многоквартирном доме.