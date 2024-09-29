В Запорожье из-за массированной атаки изменено движение поездов
Киев • УНН
Из-за утренней массированной атаки на Запорожье изменено движение поездов на станциях.
В Запорожье из-за утренней массированной атаки изменено движение поездов на станциях. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Из-за массированной атаки и повреждения изменено движение поездов на станциях Запорожья. Следите за обновлениями "Укрзализныци",
Напомним
Утром российские войска совершили массированную атаку на Запорожье, попав по жилой застройке. Предварительно сообщается о пяти раненых, пожаре и частично разрушенном многоквартирном доме.