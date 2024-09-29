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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне нанесли по Запорожью более 10 ударов: 6 раненых

россияне нанесли по Запорожью более 10 ударов: 6 раненых

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 06:11  •  6630 просмотра

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В результате ночных атак на Запорожье ранены 6 человек , разрушены многоэтажка и частные дома. В течение суток оккупанты совершили 345 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

В результате вражеских ударов по Запорожью в ночь на 29 сентября известно о шести раненых, под завалами могут быть люди. Армия рф ударила по городу более 10 раз, сообщил в воскресенье председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. Разрушена многоэтажка и частные дома. Под завалами могут быть люди

- написал Федоров в Telegram.

По его словам, сейчас известно о 6 раненых - 2 мужчин и 4 женщин. В больнице двое - один человек в тяжелом состоянии, второй - в среднем. Четверо пострадавших от госпитализации отказались.

Дополнение

В течение суток оккупанты нанесли 345 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф осуществили 7 авиационных ударов по Каменскому, Новодаровке, Малой Токмачке и Новоандреевке.

160 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное. 

7 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Роботино. Также 170 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Запорожье из-за массированной атаки изменено движение поездов29 сентября 2024, 05:47 • 7770 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
mala-tokmachkaМалая Токмачка
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporozheЗапорожье