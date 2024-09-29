4 погибших, 10 раненых - последствия вражеских обстрелов Харьковщины за сутки
Киев • УНН
Вражеские обстрелы населенных пунктов Харьковской области привели к 4 погибшим и 10 раненым. Повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобиль в разных районах области.
В результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области за прошедшие сутки погибли четыре человека, еще десять пострадали. В частности, семеро - получили ранения из-за вражеского удара КАБом по поселку Слатино. Повреждены жилые дома и учебное заведение, сообщил в воскресенье председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки фиксировались такие вражеские обстрелы:
- 17:12 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Слатино. В результате обстрела КАБ повреждены модульный дом, хозяйственные постройки, учебное заведение. Пострадали 7 человек в возрасте от 25 до 71 года. Погибли 3 мужчин.
- 16:30 Купянский р-н, пгт Ковшаровка. В результате вражеского обстрела поврежден многоквартирный дом.
- 14:00 Харьковский р-н, с. Казачья Лопань. В результате вражеского обстрела FPV-дроном поврежден автомобиль. Погиб 61-летний мужчина. Ранены три женщины 62, 61 и 55 лет.
- 10:30 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с.Подолы. В результате обстрела горел дом.
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