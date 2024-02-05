Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода ЛЭП, в Харьковской области двое госпитализированы с отравлением угарным газом
Киев • УНН
Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода линии электропередач, а два человека в Харьковской области отравились угарным газом.
Один человек погиб из-за обрыва провода линий электропередач в Одесской области. Также два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии с подозрением на отравление угарным газом в Харьковской области. О несчастных случаях рассказали в понедельник в Минэнерго, сообщает УНН.
В Одесской области в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района возле частного дома произошел смертельный случай из-за обрыва провода. Обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются
Также сообщается о несчастных случаях и нарушениях, связанных с использованием газа в быту.
На Харьковщине в поселке Казачья Лопань в частном доме с подозрением на отравление угарным газом обнаружили двух человек. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Как отмечается, пострадавшие использовали духовой шкаф и горелки на газовой плите для обогрева.
Кроме того, в Николаеве в девятиэтажке обнаружили утечку газа из закрытой квартиры, в результате чего был загазован подъезд. 10 потребителей отключили от газоснабжения.
Также сообщается, что в Винницкой области в г. Шаргород по технологическим причинам прекращено газоснабжение 108 бытовым потребителям. Продолжаются работы по восстановлению распределения газа, указали в Минэнерго.
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