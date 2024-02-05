Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода ЛЭП, в Харьковской области двое госпитализированы с отравлением угарным газом

ukenru
Эксклюзив
06:36 • 22977 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 43348 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 117083 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 151144 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 124481 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120211 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 152659 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116353 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122823 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130568 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 68869 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 84679 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 34904 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 101969 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 73618 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 117085 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 151147 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 112900 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120043 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 152661 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 142893 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150559 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155063 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153203 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 156326 просмотра
Актуальное
Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода ЛЭП, в Харьковской области двое госпитализированы с отравлением угарным газом

Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода ЛЭП, в Харьковской области двое госпитализированы с отравлением угарным газом

Киев • УНН

 • 21593 просмотра

Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода линии электропередач, а два человека в Харьковской области отравились угарным газом.

Один человек погиб из-за обрыва провода линий электропередач в Одесской области.  Также два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии с подозрением на отравление угарным газом в Харьковской области. О несчастных случаях рассказали в понедельник в Минэнерго, сообщает УНН

В Одесской области в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района возле частного дома произошел смертельный случай из-за обрыва провода. Обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются

- указали в Минэнерго. 

Также сообщается о несчастных случаях и нарушениях, связанных с использованием газа в быту.

На Харьковщине в поселке Казачья Лопань в частном доме с подозрением на отравление угарным газом обнаружили двух человек. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Как отмечается, пострадавшие использовали духовой шкаф и горелки на газовой плите для обогрева. 

Кроме того, в Николаеве  в девятиэтажке обнаружили утечку газа из закрытой квартиры, в результате чего был загазован подъезд.  10 потребителей отключили от газоснабжения. 

Также сообщается, что в Винницкой области в г. Шаргород по технологическим причинам прекращено газоснабжение 108 бытовым потребителям. Продолжаются работы по восстановлению распределения газа, указали в Минэнерго.

Пожар в многоэтажке в Виннице унес жизнь человека, эвакуировали 55 жителей05.02.24, 10:10 • 41623 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
belgorod-dnestrovskiiБелгород-Днестровский
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
kozachya-lopanКозачья Лопань
vinnitsaВинница
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы