Семь человек погибли от отравления угарным газом на Житомирщине

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  45821 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  126054 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  145437 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  137160 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  146322 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  253638 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  344432 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  330782 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  289809 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282363 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Новости по теме

Семь человек погибли от отравления угарным газом на Житомирщине

Семь человек погибли от отравления угарным газом в частном доме в Житомирской области из-за неисправной системы газового отопления.

Общество •   •  12785 просмотра
Семь человек погибли от отравления угарным газом на Житомирщине

Несмотря на обстрел подстанции "Укрэнерго": дефицита электроэнергии в Украине не прогнозируется

россияне обстреляли одну из подстанций "Укрэнерго" на востоке Украины, повредив оборудование. В то же время в компании отмечают, что дефицита электроэнергии не прогнозируется.

Война •   •  14669 просмотра
Несмотря на обстрел подстанции "Укрэнерго": дефицита электроэнергии в Украине не прогнозируется

Профильный Комитет поддержал отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов одобрил отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

Политика •   •  11285 просмотра
Профильный Комитет поддержал отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Боррель в Киеве в четвертый раз с начала вторжения рф: обсудит военную и финансовую поддержку Украины и реформы

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил свой четвертый визит в Киев с момента полномасштабного вторжения России, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны ЕС через фонд в 50 миллиардов евро и реформы на пути Украины к вступлению в ЕС.

Война •   •  14288 просмотра
Боррель в Киеве в четвертый раз с начала вторжения рф: обсудит военную и финансовую поддержку Украины и реформы

Военные медики из Одесской области получат опыт Великобритании

Военные медики из Одесской области будут перенимать опыт британских коллег в лечении боевых ранений во время трехдневного тренинга.

Общество •   •  13678 просмотра
Военные медики из Одесской области получат опыт Великобритании

Австрия опровергает претензии наследников Грюнбаума, владельца произведений Эгона Шиле, относительно "нацистского ограбления"

Австрийские музеи отрицают утверждение, что картины Эгона Шиле, принадлежавшие еврейскому коллекционеру, были разграблены нацистами.

Культура •   •  9455 просмотра
Австрия опровергает претензии наследников Грюнбаума, владельца произведений Эгона Шиле, относительно "нацистского ограбления"

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.

Криминал и ЧП •   •  45821 просмотра
Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции

Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству Рады с просьбой не затягивать с объявлением о выходе из фракции "Слуга народа".

Политика •   •  13122 просмотра
"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции

Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия

Высший совет правосудия временно отстранил бывшего председателя Верховного Суда судью Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года в связи с расследованием дела о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Криминал и ЧП •   •  10531 просмотра
Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия

россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина

Оккупационные войска трижды сбросили взрывчатку с дрона вблизи гуманитарного штаба, в результате чего пострадала 55-летняя женщина. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести

Война •   •  12818 просмотра
россияне атаковали Берислав беспилотниками: ранена 55-летняя женщина