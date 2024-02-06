Семь человек погибли от отравления угарным газом на Житомирщине

На Житомирщине семь человек погибли от отравления угарным газом в результате неисправного газового отопления в частном доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Трагедия произошла в с. Большие Низгорцы Бердичевского района.

По предварительным данным, утечка угарного газа произошла из-за неисправности газового отопления в частном жилом доме. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Дополнение

В ГСЧС напомнили, что угарный газ - одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печами, каминами или газовыми котлами.

Он бесцветен, абсолютно неощутим и очень опасен для здоровья и жизни человека. Способен привести к беде за считанные минуты.

Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода ЛЭП, в Харьковской области двое госпитализированы с отравлением угарным газом