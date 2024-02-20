На Закарпатье угарным газом отравилась мать с двумя детьми
Киев • УНН
Женщина и ее две маленькие дочери в Береговом, что на Закарпатье, вероятно, отравились угарным газом, который вытек из неплотной трубы, которая соединяла газовый котел их дома с дымоходом.
На Закарпатье в городе Берегово женщина с двумя детьми, вероятно, отравилась угарным газом. Об этом сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области, пишет УНН.
Детали
19 февраля в 20:51 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Береговскую больницу им. Б. Линнера обратилась женщина с двумя детьми. Дома у малышей - девушек 2014 и 2017 годов рождения - резко ухудшилось самочувствие. Поэтому мать, которая и сама чувствовала себя плохо, повезла их в медучреждение
Отмечается, что после осмотра пострадавших врачи предположили, что причиной всему стало отравление угарным газом.
По словам женщины, в доме у них труба от газового котла начала не плотно прилегать к дымоходу. Существует вероятность, что из-за этого помещение наполнилось ядовитым газом.
На Закарпатье целая семья отравилась угарным газом: 4-летний ребенок и ее мама в больнице3 января 2024, 13:47 • 28932 просмотра
Дополнение
Спасатели в очередной раз призывают людей не относиться халатно к собственной безопасности во время зимнего отопительного сезона.
Регулярно следите за исправностью всех элементов системы обогрева и вовремя их ремонтируйте, чтобы не подвергать свою жизнь опасности
Напомним
На Житомирщине семь человек погибли от отравления угарным газом в результате неисправного газового отопления в частном доме. Трагедия произошла в селе Большие Низгорцы Бердичевского района.
На Закарпатье угарным газом отравилась мать с двумя детьми
Женщина и ее две маленькие дочери в Береговом, что на Закарпатье, вероятно, отравились угарным газом, который вытек из неплотной трубы, которая соединяла газовый котел их дома с дымоходом.
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