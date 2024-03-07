На Харківщині через отруєння чадним газом загинуло подружжя
Київ • УНН
Двоє людей загинули від отруєння чадним газом у приватному будинку в Лозовій Харківської області через те, що залишили зачиненою заслінку печі під час використання природного газу як палива.
На Харківщині двоє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом. про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.
Деталі
Подія сталася у приватній оселі м. Лозова. Сьогодні близько 7-ї ранку сусіди увійшли до будинку і виявили там тіла загиблого подружжя: чоловіка 1969 р.н. та жінку 1974 р.н.
Рятувальники зауважили, що попередньо - люди отруїлись чадним газом. У ДСНС допускають, що вони залишили закритою заслінку грубки, в якій як паливо застосовувався природний газ.
В Україні за добу семеро людей отруїлись чадним газом: серед них діти26.01.24, 13:53 • 19668 переглядiв
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У ДСНС підкреслюють, що чадний газ – вкрай підступний та смертельно небезпечний. Адже він безбарвний та абсолютно невідчутний.
Тож для його ідентифікації необхідно встановлювати датчики чадного газу та постійно слідкувати за справністю газового та пічного опалення
Нагадаємо
Минулого місяця жінка та її дві маленькі доньки в Береговому, що на Закарпатті, ймовірно, отруїлися чадним газом, що витік з нещільної труби, яка з'єднувала газовий котел їхнього будинку з димоходом.