Смерть мобилизованного на Закарпатье: Сухопутные войска раскрыли детали

Командование Сухопутных войск ВСУ обнародовало информационное сообщение об обстоятельствах прохождения военной службы и смерти военнослужащего Шебештеня Иосифа Иосифовича, передает УНН.

Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Шебештеня Иосифа Иосифовича, который проходил службу в составе одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. Мы глубоко сопереживаем потере каждого воина, который пополнил ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защитить свое государство от полномасштабной агрессии - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Сухопутных войсках ВСУ считают необходимым обнародовать проверенную информацию, которая уже была установлена:

Иосиф Иосифович Шебештень является гражданином Украины;

он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях 14.06.2025 года, после прохождения медкомиссии, которая признала его годным к военной службе;

Шебештень И.И. был направлен в одну из воинских частей, где с 15.06.2025 проходил подготовку;

18 июня 2025 года он самовольно покинул расположение воинской части, без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования;

В дальнейшем выяснено, что 24.06.2025 года гражданин Шебештень И.И. лично обратился в приемное отделение экстренной неотложной помощи Береговской ЦРБ, где последнему был установлен диагноз: острая реакция на стресс и проведена госпитализация на стационарное лечение в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово (согласно медицинской карте стационарного больного, никаких телесных повреждений при обследовании не выявлено).

Заключение судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти, наступившей 06.07.2025 года, стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии.

Категорически отвергаем предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ. Мы открыты к прозрачному изучению обстоятельств этой ситуации в рамках законодательства Украины и поддерживаем принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Уверены, что объективность и соблюдение правовых процедур должны оставаться основой для любой общественной и межгосударственной коммуникации - отметили в командовании Сухопутных войск.

Там также призываем медиа, общественность и представителей иностранных правительств воздержаться от распространения непроверенной или эмоционально окрашенной информации, которая может стать инструментом для деструктивных влияний или информационных операций враждебного государства.

Вооруженные Силы Украины уважают права каждого гражданина, строго соблюдают действующее законодательство и делают все возможное, чтобы сохранить человеческую жизнь и достоинство даже в сверхсложных условиях войны - резюмировали в Сухопутных войсках ВСУ.

Напомним

Венгрия вызвала украинского посла из-за смерти гражданина Венгрии на Закарпатье, которого якобы избили сотрудники ТЦК. Заместитель министра иностранных дел Венгрии заявил, что мужчина умер от травм, полученных после задержания и избиения железным прутом.