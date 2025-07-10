Смерть мобілізованого на Закарпатті: Сухопутні війська розкрили деталі

Командування Сухопутних військ ЗСУ оприлюднило інформаційне повідомлення щодо обставин проходження військової служби та смерті військовослужбовця Шебештеня Йосипа Йосиповича, передає УНН.

Командування Сухопутних військ висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця Шебештеня Йосипа Йосиповича, який проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних Сил України. Ми глибоко співпереживаємо втраті кожного воїна, який поповнив лави Збройних Сил України, щоб захистити свою державу від повномасштабної агресії - йдеться у повідомленні.

Разом із тим, у Сухопутних військах ЗСУ вважають за необхідне оприлюднити перевірену інформацію, яка вже була встановлена:

Йосип Йосипович Шебештень є громадянином України;

він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14.06.2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби;

Шебештень Й.Й. був направлений до однієї з військових частин де з 15.06.2025 проходив підготовку;

18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування;

В подальшому з’ясовано, що 24.06.2025 року громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено).

Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство.

Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ. Ми відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації у межах законодавства України та підтримуємо принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав. Упевнені, що об’єктивність і дотримання правових процедур мають залишатися основою для будь-якої суспільної та міждержавної комунікації - зазначили у командуванні Сухопутних військ.

Там також закликаємо медіа, громадськість та представників іноземних урядів утриматися від поширення неперевіреної або емоційно забарвленої інформації, яка може стати інструментом для деструктивних впливів або інформаційних операцій ворожої держави.

Збройні Сили України поважають права кожного громадянина, суворо дотримуються чинного законодавства та роблять усе можливе, щоб зберегти людське життя і гідність навіть у надскладних умовах війни - резюмували у Сухопутних військах ЗСУ.

Нагадаємо

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