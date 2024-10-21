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7 торговцев "трофейным" оружием задержали в четырех регионах - СБУ

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 13:38  •  4317 просмотра

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СБУ и Нацполиция задержали 7 человек, которые пытались продавать трофейное оружие рашистов в Днепре, Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях. Изъяты гранатометы, автоматы и взрывчатка.

Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Нацполицией задержала 7 дельцов, которые пытались торговать "трофейным" оружием рашистов, пишет УНН.

Детали

Служба безопасности и Нацполиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов еще в четырех регионах Украины. Во время комплексных мероприятий в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны 7-х подпольных торговцев оружием", - сообщили в СБУ.

Среди изъятого у фигурантов, по данным спецслужбы, - российские гранатометы "Шмель", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.

Как сообщили в СБУ:

  • В Днепре задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боев на восточном фронте, чтобы продать криминалитету. Для скрытого хранения средств поражения фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО. 
  • На Закарпатье на «горячем» задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и крупную партию тротила. Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу вблизи своего частного дома. 
  • На Тернопольщине разоблачены еще два дельца, которые предлагали трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем по почте отправляли его «заказчикам» как «автозапчасти». 
  • На Житомирщине на нелегальной торговле оружием разоблачены трое жителей Коростеня, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. 

"Фигуранты вывозили средства поражения из мест бывших боестолкновений на востоке Украины, где находились как "волонтеры", а затем продавали найденное вооружение через личные криминальные связи", - отметили в СБУ.

Указано, что задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"14 мая 2024, 10:32 • 21174 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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