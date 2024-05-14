Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"

Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратила попытки продажи оружия представителям криминальных кругов в прифронтовых районах Донецкой и Харьковской областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

В результате комплексных мероприятий задержаны 5 дельцов, которые подпольно торговали трофейным вооружением. Среди изъятого у фигурантов - российские автоматы АК-12, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы и взрывчатка.

В Донецкой области:

Нейтрализована преступная группировка, в которую входило четверо жителей Днепропетровщины. Злоумышленники занимались продажей боевых средств поражения, которые вывозили из мест вблизи линии фронта.

Сотрудники СБУ задержали фигурантов "на горячем" во время сбыта двух реактивных противотанковых гранат РПГ-22. Кроме того, во время обысков в помещениях участников банды изъят арсенал гранат, автоматов Калашникова и гранатометов.

По материалам Службы безопасности задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

На Харьковщине:

На территории частного домовладения военная контрразведка СБУ обнаружила большой схрон с оружием и боеприпасами. Там же находилась подпольная мастерская для ремонта и восстановления поврежденных средств поражения.

По данным следствия, тайник с нелегальным "цехом" обустроил владелец квартиры - водитель местной воинской части.

Отремонтированное вооружение он планировал продать в даркнете, где потенциальными клиентами были представители криминалитета.

Во время обыска в доме фигуранта изъято:

3 кг пластида;

более 100 боевых гранат;

10 противотанковых, минометных и противопехотных мин;

ручной пулемет Калашникова;

снайперскую винтовку Драгунова;

2 противотанковых ракетных комплекса "Метис";

реактивный пехотный огнемет;

более 10 тыс. патронов различного калибра.

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Напомним

В Полтавской, Одесской и Житомирской областях правоохранители задержали "черных оружейников", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы, взрывчатку и другое оружие, нелегально вывезенное из мест бывших боевых действий.