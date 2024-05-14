Продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку: затримано "чорних зброярів"
Київ • УНН
Служба безпеки України та Національна поліція запобігли спробам продажу трофейної зброї - автоматів, снайперських гвинтівок, гранатометів та вибухівки - злочинцям у прифронтових районах Донецької та Харківської областей, затримавши 5 дилерів.
Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла спробам продажу зброї представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Донецької та Харківської областей. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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У результаті комплексних заходів затримано 5 ділків, які підпільно торгували трофейним озброєнням. Серед вилученого у фігурантів - російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети та вибухівка.
На Донеччині:
Нейтралізовано злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровщини. Зловмисники займались продажем бойових засобів ураження, які вивозили з місць поблизу лінії фронту.
Співробітники СБУ затримали фігурантів "на гарячому" під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22. Крім того, під час обшуків у помешканнях учасників банди вилучено арсенал гранат, автоматів Калашникова та гранатометів.
За матеріалами Служби безпеки затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
На Харківщині:
На території приватного домоволодіння військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там же знаходилась підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.
За даними слідства, схованку з нелегальним "цехом" облаштував власник помешкання - водій місцевої військової частини.
Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету.
Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено:
- 3 кг пластиду;
- понад 100 бойових гранат;
- 10 протитанкових, мінометних та протипіхотних мін;
- ручний кулемет Калашникова;
- снайперську гвинтівку Драгунова;
- 2 протитанкових ракетних комплекси «Метис»;
- реактивний піхотний вогнемет;
- понад 10 тис. набоїв різного калібру.
За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо
У Полтавській, Одеській та Житомирській областях правоохоронці затримали "чорних зброярів", які намагалися продати криміналітету трофейні гранатомети, вибухівку та іншу зброю, нелегально вивезену з місць колишніх бойових дій.