7 торговців "трофейною" зброєю затримали у чотирьох регіонах - СБУ
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція затримали 7 осіб, які намагалися продавати трофейну зброю рашистів у Дніпрі, Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях. Вилучено гранатомети, автомати та вибухівку.
Служба безпеки України повідомила, що разом з Нацполіцією затримала 7 ділків, які намагалися торгувати "трофейною" зброєю рашистів, пише УНН.
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Служба безпеки та Нацполіція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів ще у чотирьох регіонах України. Під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях затримано 7-х підпільних торгівців зброєю", - повідомили у СБУ.
Серед вилученого у фігурантів, за даними спецслужби, - російські гранатомети "Джміль", автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки.
Як повідомили у СБУ:
- У Дніпрі затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету. Для прихованого зберігання засобів ураження фігурант обладнав схрон на території своєї СТО.
- На Закарпатті на «гарячому» затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу. Усе це зловмисник ховав у підземному тайнику, який облаштував у лісі поблизу свого приватного будинку.
- На Тернопільщині викрито ще двох ділків, що пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її «замовникам» як «автозапчастини».
- На Житомирщині на нелегальній торгівлі зброєю викрито трьох мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.
"Фігуранти вивозили засоби ураження з місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як "волонтери", а потім продавали знайдене озброєння через особисті кримінальні зв’язки", - зазначили у СБУ.
Вказано, що затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.
Продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку: затримано "чорних зброярів"14.05.24, 13:32 • 21279 переглядiв