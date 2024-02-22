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В двух селах Одесской области из-за отравления угарным газом пострадали 6 человек

В двух селах Одесской области из-за отравления угарным газом пострадали 6 человек

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 09:18  •  12255 просмотра

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Четверо взрослых и двое детей были госпитализированы после отравления угарным газом из-за неисправной системы отопления в двух селах Одесской области.

4 взрослых и 2 детей отравились угарным газом в двух населенных пунктах Белгород-Днестровского района Одесской области. Пострадавшие госпитализированы.

Об этом передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Одесской области.

Детали

В больницу госпитализированы двое жителей села Салганы. Как указывается, граждане 1986 и 2013 г.р. отравились угарным газом из-за недостатков конструкции бытового твердотопливного котла.

Еще 4 человека (1986, 1986, 2006 и 2022 г.р.) получили отравление угарным газом в селе Полевое. Причина: повреждение конструкции печного отопления. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Важно помнить: Угарный газ -  бесцветный, абсолютно неощутимый и очень опасный для здоровья и жизни человека. Именно поэтому для его идентификации необходим специальный прибор - детектор угарного газа.

Напомним,

На Житомирщине семь человек погибли от отравления угарным газом в результате неисправного газового отопления в частном доме.

На Закарпатье в городе Берегово женщина с двумя детьми, вероятно, отравилась угарным газом.

Киевлянин пользовался липовым удостоверением работника ГБР для избежания штрафов за нарушения на дорогах20 февраля 2024, 13:10 • 44201 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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