У двох селах Одеської області, через отруєння чадним газом, постраждало 6 людей
Київ • УНН
Четверо дорослих і двоє дітей були госпіталізовані після отруєння чадним газом через несправну систему опалення в двох селах Одеської області.
4 дорослих та 2 дітей отруїлися чадним газом у двох населених пунктах Білгород-Дністровського району Одещини. Постраждалих госпіталізовано.
Про це передає УНН із посиланням на ГУ ДСНС в Одеській області.
Деталі
До лікарні госпіталізовано двох мешканців села Салгани. Як вказується, громадяни 1986 та 2013 р.н. отруїлися чадним газом через недоліки конструкції побутового твердопаливного котла.
Ще 4 людей (1986, 1986, 2006 та 2022 р.н.) отримали отруєння чадним газом у селі Польове. Причина: пошкодження конструкції пічного опалення. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.
Важливо пам’ятати: Чадний газ — безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу.
Нагадаємо
На Житомирщині семеро людей загинули від отруєння чадним газом внаслідок несправного газового опалення у приватному будинку.
На Закарпатті у місті Берегове жінка з двома дітьми, ймовірно, отруїлась чадним газом.
Киянин користувався липовим посвідченням працівника ДБР для уникнення штрафів за порушення на дорогах 20.02.24, 15:10 • 47027 переглядiв