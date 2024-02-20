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Киянин користувався липовим посвідченням працівника ДБР для уникнення штрафів за порушення на дорогах

Киянин користувався липовим посвідченням працівника ДБР для уникнення штрафів за порушення на дорогах

Київ • УНН

 • 47027 перегляди

Жителя Києва, який використовував підроблене посвідчення співробітника ДБР, щоб уникнути штрафів за порушення правил дорожнього руху, викрили співробітники ДБР, які також знайшли зброю та наркотики під час обшуку в його помешканні.

ДБР викрило киянина, який користувався липовим посвідченням працівника Бюро, щоб уникнути адміністративних  штрафів за порушення ПДР.  Крім того, затриманий може бути причетний до торгівлі наркотиками, повідомляє УНН із посиланням на ДБР. 

Деталі

Як повідомляється, безробітній житель Києва виготовив собі липове посвідчення працівника ДБР та навіть пошив собі відповідний одяг. 

Він показував посвідчення під час спілкування з працівниками поліції та іншими правоохоронними органами аби уникнути перевірок автомобіля та адмін. штрафів за порушення ПДР.

Як вказали в ДБР, за оперативною інформацією він може бути причетний до торгівлі наркотиками. Зокрема під час обшуку у нього було вилучено порошок, схожий на наркотичний засіб.

Чоловік ніде не працює, але при цьому живе у достатку, зауважили в ДБР, 

Також під час обшуку у нього вдома працівники ДБР знайшли форму з символікою ДБР, автоматичну зброю та радіостанції

- йдеться у повідомленні Бюро.

У межах порушеного кримінального провадження за частинами 1 та 4 статті 358 ККУ будуть призначені експертизи, після яких будуть визначатись подальші процесуальні дії, вказали в ДБР. 

Судитимуть жителя столиці, який ошукав громадян на 100 тис. грн, використовуючи схему "ваш родич потрапив у біду"20.02.24, 13:25 • 24118 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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