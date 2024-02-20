Судитимуть жителя столиці, який ошукав громадян на 100 тис. грн, використовуючи схему "ваш родич потрапив у біду"
Київ • УНН
Перед судом постане киянин, який ошукав громадян на майже 100 000 гривень за схемою "ваш родич у біді".
До суду скеровано акт відносно зловмисника, який представляючись працівником поліції, телефонував людям із різних областей України, та розповідаючи легенду про затримання їх рідних, виманював у своїх жертв грошові кошти.
Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал органів прокуратури Києва.
Деталі
У Києві судитимуть чоловіка, який за схемою "ваш родич затриманий, потрібні гроші" ошукав пенсіонерів на майже 100 тис. грн.
Повідомляється, що порушник, представляючись працівником поліції, телефонував людям із різних регіонів країни та запевняв, що їх рідних затримано за вчинення кримінального правопорушення.
Начебто рідні потерпілих влаштували бійку в якій було тяжко травмовано людину і вона у важкому стані перебуває в лікарні, але, за словами фігуранта, він міг за визначену суму коштів допомогти уникнути покарання.
Як наслідок четверо пенсіонерів перерахували зловмиснику на банківську карту близько 100 тис. грн.
Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру у вчиненні серії кримінальних правопорушень, далі - обвинувальний акт скеровано для розгляду у суді.
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