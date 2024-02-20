Київському блогеру, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, повідомили про підзору

Київському блогеру, який позиціонував себе як "політексперт" та поширював фейки про війну в Україні, повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про недоблогера з медведчуківського пулу Дмитра Корнійчука. Його обличчя було завсєдатаєм прокремлівських каналів "112 Україна", "НАШ" та "NewsOne".

Він заперечував збройну агресію рф, намагався дискредитувати командування Сил оборони. Поширював дезінформацію про ситуацію в Україні також на власному ютуб-каналі. Його дописи та відеокоментарі "підхоплювали" російські помийки та створювали на їхній основі постановочні сюжети.

Служба безпеки зібрала доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як "політексперт" та поширював фейки про війну в Україні. Зловмисник заперечував збройну агресію рф та намагався дискредитувати командування Сил оборони на користь країни-агресора - повідомляє СБУ.

Повідомляється, що він розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні і таким чином намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави.

Для "розгону" фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах.

В СБУ зазначають, що дописи та відеокоментарі блогера активно "підхоплювали" основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети та провокаційні публікації.

"Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів. Крім того пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал "звезда", який належить міноборони рф", - інформує СБУ.

За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах медведчука.

"Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави. Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його підривної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

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