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Киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, сообщили о подзоре

Киевскому блогеру, который готовил фейки для кремлевских СМИ, сообщили о подзоре

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 10:26  •  11620 просмотра

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Сообщено о подозрении киевскому блогеру за распространение прокремлевской дезинформации о войне в Украине и отрицание российской агрессии через свой канал на YouTube и социальные сети.

Киевскому блогеру, который позиционировал себя как "политэксперт" и распространял фейки о войне в Украине, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о недоблогере из медведчуковского пула Дмитрии Корнийчуке. Его лицо было завседателем прокремлевских каналов "112 Украина", "НАШ" и "NewsOne".

Он отрицал вооруженную агрессию рф, пытался дискредитировать командование Сил обороны. Распространял дезинформацию о ситуации в Украине также на собственном ютуб-канале. Его сообщения и видеокомментарии  "подхватывали" российские помойки и создавали на их основе постановочные сюжеты.

Служба безопасности собрала доказательную базу на киевского блогера, который позиционировал себя как "политэксперт" и распространял фейки о войне в Украине. Злоумышленник отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу страны-агрессора

- сообщает СБУ.

Сообщается, что он распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине и таким образом пытался бросить тень на международный имидж нашего государства.

Для "разгона" фейков псевдоэксперт использовал собственный ютуб-канал и страницы в популярных соцсетях.

В СБУ отмечают, что сообщения и видеокомментарии блогера активно "подхватывали" основные российские телеканалы и интернет-издания, которые создавали на их основе постановочные сюжеты и провокационные публикации.

"Общая аудитория этих медиа-площадок составляла более полумиллиона пользователей. Кроме того пропагандисты страны-агрессора приглашали его к участию в телеэфирах вражеских информресурсов, в частности на канал "звезда", который принадлежит минобороны рф", - информирует СБУ.

По данным следствия, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения россии был постоянным участником ток-шоу на телеканалах медведчука.

"Там он навязывал аудитории прокремлевские нарративы относительно внутренней обстановки в Украине и внешнего курса нашего государства. Во время обысков в квартире пророссийского блогера обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами его подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Снимала на видео военные объекты: СБУ вручила подозрение соратнице антивакцинатора Стахива Гуриной - источник31 января 2024, 13:40 • 108856 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Київському блогеру, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, повідомили про підзору
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