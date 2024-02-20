Будут судить жителя столицы, который обманул граждан на 100 тыс. грн, используя схему "ваш родственник попал в беду"
Киев • УНН
Перед судом предстанет киевлянин, который обманул граждан на почти 100 000 гривен по схеме "ваш родственник в беде".
В суд направлен акт в отношении злоумышленника, который представляясь работником полиции, звонил людям из разных областей Украины, и рассказывая легенду о задержании их родных, выманивал у своих жертв денежные средства.
Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал органов прокуратуры Киева.
Детали
В Киеве будут судить мужчину, который по схеме "ваш родственник задержан, нужны деньги" обманул пенсионеров на почти 100 тыс. грн.
Сообщается, что нарушитель, представляясь работником полиции, звонил людям из разных регионов страны и уверял, что их родные задержаны за совершение уголовного преступления.
Вроде родные потерпевших устроили драку в которой был тяжело травмирован человек и он в тяжелом состоянии находится в больнице, но, по словам фигуранта, он мог за определенную сумму средств помочь избежать наказания.
В результате четверо пенсионеров перечислили злоумышленнику на банковскую карту около 100 тыс. грн.
Следователи под процессуальным руководством окружной прокуратуры объявили фигуранту о подозрении в совершении серии уголовных правонарушений, далее - обвинительный акт направлен для рассмотрения в суде.
Напомним,
Полиция разоблачила мошенническую группу, которая под видом помощи детям с инвалидностью обманула граждан на более 12 миллионов гривен.
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Будут судить жителя столицы, который обманул граждан на 100 тыс. грн, используя схему "ваш родственник попал в беду"
Перед судом предстанет киевлянин, который обманул граждан на почти 100 000 гривен по схеме "ваш родственник в беде".
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