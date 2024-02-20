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Киевлянин пользовался липовым удостоверением работника ГБР для избежания штрафов за нарушения на дорогах

Киевлянин пользовался липовым удостоверением работника ГБР для избежания штрафов за нарушения на дорогах

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 13:10  •  10876 просмотра

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Жителя Киева, который использовал поддельное удостоверение сотрудника ГБР, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения, разоблачили сотрудники ГБР, которые также нашли оружие и наркотики во время обыска в его доме.

ГБР разоблачило киевлянина, который пользовался липовым удостоверением работника Бюро, чтобы избежать административных  штрафов за нарушение ПДД.  Кроме того, задержанный может быть причастен к торговле наркотиками, сообщает УНН со ссылкой на ГБР. 

Детали

Как сообщается, безработный житель Киева изготовил себе липовое удостоверение работника ГБР и даже сшил себе соответствующую одежду. 

Он показывал удостоверение во время общения с работниками полиции и другими правоохранительными органами, чтобы избежать проверок автомобиля и админ. штрафов за нарушение ПДД.

Как указали в ГБР, по оперативной информации он может быть причастен к торговле наркотиками. В частности во время обыска у него был изъят порошок, похожий на наркотическое средство.

Мужчина нигде не работает, но при этом живет в достатке, отметили в ГБР, 

Также во время обыска у него дома работники ГБР нашли форму с символикой ГБР, автоматическое оружие и радиостанции

- говорится в сообщении Бюро.

В рамках возбужденного уголовного производства по частям 1 и 4 статьи 358 УКУ будут назначены экспертизы, после которых будут определяться дальнейшие процессуальные действия, указали в ГБР. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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kievКиев
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