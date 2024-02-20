Киевлянин пользовался липовым удостоверением работника ГБР для избежания штрафов за нарушения на дорогах
Киев • УНН
Жителя Киева, который использовал поддельное удостоверение сотрудника ГБР, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения, разоблачили сотрудники ГБР, которые также нашли оружие и наркотики во время обыска в его доме.
ГБР разоблачило киевлянина, который пользовался липовым удостоверением работника Бюро, чтобы избежать административных штрафов за нарушение ПДД. Кроме того, задержанный может быть причастен к торговле наркотиками, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Как сообщается, безработный житель Киева изготовил себе липовое удостоверение работника ГБР и даже сшил себе соответствующую одежду.
Он показывал удостоверение во время общения с работниками полиции и другими правоохранительными органами, чтобы избежать проверок автомобиля и админ. штрафов за нарушение ПДД.
Как указали в ГБР, по оперативной информации он может быть причастен к торговле наркотиками. В частности во время обыска у него был изъят порошок, похожий на наркотическое средство.
Мужчина нигде не работает, но при этом живет в достатке, отметили в ГБР,
Также во время обыска у него дома работники ГБР нашли форму с символикой ГБР, автоматическое оружие и радиостанции
В рамках возбужденного уголовного производства по частям 1 и 4 статьи 358 УКУ будут назначены экспертизы, после которых будут определяться дальнейшие процессуальные действия, указали в ГБР.
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Киевлянин пользовался липовым удостоверением работника ГБР для избежания штрафов за нарушения на дорогах
Жителя Киева, который использовал поддельное удостоверение сотрудника ГБР, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения, разоблачили сотрудники ГБР, которые также нашли оружие и наркотики во время обыска в его доме.
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