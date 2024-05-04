На Закарпатье группа ромов блокировала военкомат из-за мобилизации односельчанина, на видео с места происшествия слышны выстрелы

В городе Виноградов, Закарпатская область, группа ромов из села Онок Береговского района заблокировали выезд из местного ТЦК. Об этом пишут местное СМИ Закарпатье 24, передает УНН.

Детали

Ночью во время беспорядков в Виноградове между ромами и работниками ТЦК, вероятно, прозвучали выстрелы.

По информации издания, беспорядки произошли из-за мобилизации мужчины из села Онок Береговского района. Как сообщили жители села, представители ТЦК мобилизовали их односельчанина, которого утром 3 мая остановили на местном базаре. Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован.

Ромы вечером 3 мая прибыли на территорию центра и заблокировали выезд из военкомата. На видео с места происшествия слышны характерные звуки выстрелов, после чего люди начали разбегаться.

Официально инцидент пока не комментируют ни полиция, ни региональный ТЦК.

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