На Закарпатті група ромів блокувала військкомат через мобілізацію односельця, на відео з місця події чутно постріли
Київ • УНН
Група ромів з села Онок заблокувала вихід з військкомату у Виноградові після того, як їхнього односельця мобілізували. Це призвело до заворушень з можливою стріляниною.
У місті Виноградів, Закарпатська область, група ромів з села Онок Берегівського району заблокували виїзд з місцевого ТЦК. Про це пишуть місцеве ЗМІ Закарпаття 24, передає УНН.
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Уночі під час заворушень у Виноградові між ромами та працівниками ТЦК, ймовірно, пролунали постріли.
За інформацією видання, заворушення сталися через мобілізацію чоловіка із села Онок Берегівського району. Як повідомили жителі села, представники ТЦК мобілізували їхнього односельця, якого вранці 3 травня зупинили на місцевому базарі. Роми стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований.
Роми увечері 3 травня прибули на територію центру та заблокували виїзд з воєнкомату. На відео з місця події чути характерні звуки пострілів, після чого люди почали розбігатися.
Офіційно інцидент поки не коментують ні поліція, ні регіональний ТЦК.
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